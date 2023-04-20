Челябинская область стала лидером среди регионов по объему поддержки мобилизованным и их семьям

Социальная газификация стала темой совещания президента с членами правительства

Президент России Владимир Путин провел накануне, 19 апреля, совещание с членами правительства. Основная тема обсуждения — программа повышения надежности электросетевого комплекса страны. Среди вопросов, озвученных в ходе совещания, — социальная газификация регионов и поддержка мобилизованных и их семей. Челябинскую область отметили в числе лидеров. Подробнее — в материале.



Заместитель председателя правительства РФ Александр Новак доложил президенту в ходе видеоконференции о темпах развития догазификации. Программа стала бессрочной. Также в стране распространяется задача социальной газификации, когда газ бесплатно подводят к школам, медицинским пунктам, детским садам и другим социальным объектам.



Отдельно Александр Новак остановился на социальной поддержке граждан при догазификации. До 100 тысяч по федеральной программе могут получить граждане отдельных категорий в качестве компенсации за покупку и установку газового оборудования. В Челябинской области этот перечень расширен.

«В ряде субъектов предоставляются меры социальной поддержки мобилизованным гражданам, а также членам их семей. Здесь регионами-лидерами по оказанию мер поддержки являются Челябинская область, Ленинградская, Владимирская, Тюменская, Свердловская, Сахалинская области, а также республики Саха (Якутия) и Алтай», — доложил зампредседателя правительства РФ.

Речь идет о поддержке южноуральцев по инициативе губернатора Алексея Текслера. Список получателей выплаты на догазификацию расширился. До 200 000 рублей могут получить на приобретение и установку внутридомового газового оборудования:

• семьи участвующих в СВО военнослужащих по контракту;



• семьи граждан, заключивших контракт с МО РФ для прохождения военной службы в именных батальонах «Южный Урал» и «Южноуралец»;



• семьи военнослужащих и других лиц, проходивших службу в Росгвардии, имевших специальное звание полиции, погибших в результате участия в СВО либо умерших до истечения одного года со дня их увольнения с военной службы вследствие увечья или заболевания, полученных ими в результате участия в СВО.



Также к списку получателей добавили военнослужащих по контракту, ветеранов Великой Отечественной войны и боевых действий, членов их семей и родственников погибших военнослужащих.

О том, как семье мобилизованного из Кыштыма подключили к дому бесплатно газ, — в нашем репортаже.

Кроме мер по газификации, семьи этих категорий бойцов могут получить до 70 тысяч рублей в качестве компенсации на оплату обучения детей за учебный год. Ежемесячную выплату в 18,7 тысячи рублей будут получать дети солдат, впервые получающие среднее профессиональное образование. Отдельными мерами поддержки пользуются в регионе семьи бойцов, где дети посещают детский сад или учатся в школе.

Ранее сенатор Олег Цепкин отметил, что Челябинскую область привели в качестве примера в Совете Федерации в плане поддержки семей защитников Отечества.