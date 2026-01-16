Челябинская область лидирует в УрФО по числу победителей конкурса президентских грантов — 2026

55 проектов получат поддержку на сумму около 128 миллионов рублей

Челябинская область вошла в топ победителей первого конкурса президентских грантов 2026 года. Регион занял второе место в России, не включая Москву, и первое место в УрФО, сообщает пресс-служба правительства Южного Урала.

Поддержку получат 55 проектов некоммерческих организаций на общую сумму около 128 миллионов рублей. Самый крупный грант в регионе — почти 15 миллионов рублей — выиграла организация «Звездный дождь» с проектом «Развитие аутизм-специфичных программ помощи в Челябинской области с последующим тиражированием в другие регионы России». Он направлен на поддержку детей с расстройствами аутистического спектра.

«Это результат системной работы наших некоммерческих организаций, их профессионализма и вовлеченности в решение социальных задач. Мы видим, что инициативы южноуральцев востребованы и получают признание на федеральном уровне. Мы благодарим Фонд президентских грантов за доверие и высокую оценку инициатив Челябинской области», — подчеркнул губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

Теперь, по словам главы, задача региона — обеспечить качественную реализацию проектов и распространить лучшие практики за его пределами.

Всего президентские гранты получат почти полторы тысячи НКО, общая сумма поддержки — почти 5 миллиардов рублей. Это рекорд за все время работы фонда.

Подать заявку на второй конкурс можно с 2 февраля до 16 марта.