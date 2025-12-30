Челябинская область стала лидером по проведению «Тайного Санты»

Подарки коллегам дарят 38% южноуральцев

Каждый второй работающий южноуралец дарит подарки коллегам под Новый год. Самым популярным форматом стал «Тайный Санта». В Челябинской области в него играют чаще, чем в любом другом регионе России, сообщили ИА «Первое областное» в пресс-службе hh.ru.

Согласно опросу, 38% местных работников участвуют в анонимном обмене подарками. Для сравнения: в Пермском крае — 37%, в Новосибирской области — 36%. В целом по стране подарки коллегам дарят 61% опрошенных, однако Челябинская область — чемпион по любви именно к «Тайному Санте».

Еще 16% челябинцев предпочитают поздравлять только близких друзей по работе, а 3% — настоящие герои, которые находят время и бюджет, чтобы лично вручить подарок каждому в коллективе. Почти половина (44%) в корпоративном обмене подарками не участвует вовсе.

В основном дарят что-то вкусное. Наборы чая, кофе или сладости выбирают 47% респондентов. Также в ходу сувениры с символом года (31%), уютные пледы или свечи (28%) и косметика (27%).

Бюджет чаще всего ограничен до тысячи рублей (53%). Примерно каждый третий укладывается в одну-две тысячи. И только 7% готовы потратить больше пяти тысяч рублей — такие чаще всего встречаются среди работников заводов и в автотранспортной сфере.