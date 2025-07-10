Челябинская область стала лидером по количеству заявок на просветительскую премию

Регион направил уже 177 заявок

В 2025 году Челябинская область заняла второе место в Уральском федеральном округе по числу заявок на «Знание. Премия» — главную просветительскую награду России. В этом году премия отмечает юбилей — пять лет.

В юбилейном сезоне «Знание. Премия» будет охватывать 18 номинаций. Самыми популярными среди участников стали: «За просветительскую деятельность в образовательной организации», «За вклад в просвещение в сфере „Культура и искусство“» и «За вклад в просвещение в сфере „Обучение и наставничество“».

В номинации «За вклад в сохранение традиционных ценностей» от региона представлен проект #РФчерезИГРУ. Детское объединение «ЧеМодАН» реализует его с 2016 года. Национальные настольные игры познакомят участников с культурой России. В коллекции их 27.

В 2025 году каждый получит сертификат об участии. Лучшему местному просветителю и проекту будет вручена специальная региональная награда.

«Традиционно номинации „Знание. Премия“ охватывают все сферы жизни: от здоровья и культуры до науки и экономики. Среди такого многообразия россияне выбирают и номинацию „За вклад в сохранение памяти о подвигах защитников Отечества“. Именно сюда подано больше всего заявок по прошествии экватора заявочной кампании», — отметил заместитель генерального директора Российского общества «Знание» Кирилл Хвиль.

Челябинскую область в номинации «За вклад в просвещение в сфере „Культура и искусство“» представляет Александра Каптел — мастер декоративно-прикладного творчества, руководитель мастерских SashiKаptel и «Наш кружевной Урал». Она организовывает мастер-классы и продвигает русские традиции. Состоит в организациях «Боевое братство» и «Девчата Урала», помогает военнослужащим и жителям Донбасса.

«Сердце болезненно сжимается, когда декоративно-прикладное искусство отодвигают в тень, считая его скромным и тихим, не способным заявить о себе так же ярко, как песня или танец. Но я научилась нести это знамя с гордостью и вдохновением, зажигая в сердцах людей желание взять в руки лоскуток ткани, крючок, нитки и сотворить чудо своими руками», — поделилась Александра.

В состав экспертного совета войдут представители Челябинской области — государственные деятели, ученые, бизнесмены и руководители молодежных организаций. Победителей юбилейной премии объявят на торжественной церемонии в Москве.

Прием заявок продлится до сентября 2025 года.

Автор: Яна Копылова