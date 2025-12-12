Челябинская область стала лидером по экологии 2025 года

Регион в списке «отличников» года

Челябинская область стала лидером экологии среди регионов УрФО по версии ТАСС. Регион вошел в списки отличников 2025 года.

Южный Урал опередил все регионы Уральского федерального округа. Всего на пару баллов от Челябинской области отстала Тюмень. На последнем месте — Свердловская область.

Среди регионов-отличников Ингушетия, Карачаево-Черкесская, Чеченская Республики и Липецкая, Московская области. Самыми проблемными оказались Забайкальский край и Ярославская область.

Организаторы рейтинга — Центр «Устойчивое развитие» РГГРУ (МГРИ) имени Серго Орджоникидзе. Проект реализуется при поддержке Комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды и Российской ассоциации по связям с общественностью (РАСО).



Напомним, что Челябинская область участвует в нацпроекте «Экология».