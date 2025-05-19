Челябинская область расширяет социальную поддержку семей участников СВО

Выплаты смогут получить больше людей, и военнослужащим станет проще это сделать



Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поручил расширить меры социальной поддержки семей участников специальной военной операции. С 2025 года за счет средств областного бюджета увеличен круг получателей региональных выплат.

Теперь, помимо прямых родственников, право на единовременные выплаты получат опекуны и попечители, братья и сестры, а также бабушки и дедушки участников СВО. Процедура получения выплат также будет упрощена для самих военнослужащих.

«Считаем необходимым расширить круг тех, кто может рассчитывать на поддержку от региона. Это не просто формальность, а реальная помощь тем, кто оказался в сложной ситуации. Мы стремимся сделать процедуру получения выплат максимально простой и понятной, чтобы люди могли сосредоточиться на самом главном — на поддержке своих близких», — подчеркнул Алексей Текслер.

Данное решение позволит оказать дополнительную помощь семьям участников СВО, оказавшимся в непростом положении, и обеспечить им необходимую социальную защиту.

Ранее ИА «Первое областное» рассказывало о том, что Челябинская область с начала СВО поддерживает южноуральских военных и членов их семей. На постоянной основе регион оказывает помощь воинским частям, выполняющим задачи в зоне боевых действий.