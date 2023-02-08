Челябинская область расширит свое участие в зерновых интервенциях

Соглашение регионального Минсельхоза с Объединенной зерновой компанией подписано 8 февраля

В Челябинске в среду, 8 февраля, состоялась межрегиональная агропромышленная конференция МАК-2023. В рамках встречи было подписано соглашение между региональным министерством сельского хозяйства и акционерным обществом «Объединенная зерновая компания». Документ будет способствовать большему вовлечению региона в реализацию зерна государству — в интервенционный фонд, сообщили в пресс-службе министерства сельского хозяйства Челябинской области.

Соглашение подписали Министр сельского хозяйства Челябинской области Алексей Кобылин и директор по взаимодействию с органами государственной власти АО «Объединенная зерновая компания» («ОЗК») Владимир Печеный.

«Надеемся на продолжение зерновых закупочных интервенций. В качестве хранителей зерна в области отобрано четыре элеватора, к продаже зерна в интервенционный фонд заявлен ряд предприятий, готовых реализовать не менее 120 тысяч тонн. Соглашение даст нам в будущем возможность наладить прямые контакты с организаторами торгов, а нашим сельхозтоваропроизводителям — участвовать в зерновых закупочных интервенциях и иметь дополнительный доход», — прокомментировал министр сельского хозяйства региона Алексей Кобылин.

Директор по взаимодействию с органами государственной власти «Объединенной зерновой компании» Владимир Печеный подтвердил готовность группы «ОЗК» продолжать активную работу в Уральском федеральном округе и, в частности, в Челябинской области.

Общий потенциал хранителей зерна в России — более пяти миллионов тонн. Есть свободные мощности для хранения интервенционного зерна, в том числе на территории Челябинской области.

Напомним, год назад Челябинская область обратилась в федеральный Минсельхоз с просьбой допустить регион к участию в закупках зерна в государственный интервенционный фонд. Эта мера позволяет осуществлять ценовое регулирование.

Четыре элеватора Южного Урала в 2022 году и начале 2023 года прошли конкурсный отбор хранителей зерна государственного резерва.

Еще три элеватора прошли отбор позже и смогут принимать зерно в случае возобновления торговых сессий в государственный интервенционный фонд.