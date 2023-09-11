Челябинская область расширит сотрудничество с Российским обществом «Знание»

Правительство региона поддерживает развитие регионального отделения организации

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер и заместитель гендиректора Российского общества «Знание» Георгий Будный подписали соглашение о сотрудничестве. Это позволит усилить взаимодействие сторон, сообщает пресс-служба Челябинской области.

Во время заседания наблюдательного совета Челябинского регионального отделения Общероссийской общественно-государственной просветительской организации «Российское общество «Знание» стороны обсудили работу в условиях информационной войны со стороны Запада.

«Искажается история, факты, даются ложные суждения, интерпретации нашей и мировой истории, тех событий, которые происходят сегодня. Поэтому просветительская деятельность общества крайне актуальна, в первую очередь в регионах. Челябинская область — мощный, передовой регион, опорный край державы. Мы активно участвуем в различных федеральных проектах, многое инициируем сами. Мы поддерживаем расширение сотрудничества с Российским обществом „Знание“ и заинтересованы в развитии регионального отделения с привлечением всех заинтересованных лиц, организаций и общественных институтов», — подчеркнул Алексей Текслер.

Заместитель генерального директора Российского общества «Знание» Георгий Будный рассказал о том, что работа организации претерпевает изменения. Самое время применять цифровые технологии, делать науку ближе к молодежи и другим заинтересованным категориям, использовать передовые форматы работы с аудиторией. Просветительскую деятельность планируется вести не только в областном центре, но и в муниципалитетах.