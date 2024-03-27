Челябинская область прошла в полуфинал Всероссийского конкурса видеороликов

Южноуральцев приглашают довести регион до финала

Видеоролик о результатах реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» в Челябинской области прошел в полуфинал тематического Всероссийского конкурса. И уже сегодня в семь часов утра стартовало голосование за выход в финал. Южноуральцев просят поддержать регион и отдать за него свой голос.

Для того чтобы Челябинская область вышла в финал конкурса, в период с 27 марта по 7:00 29 марта необходимо перейти по ссылке или отсканировать QR‑код; в появившемся окне нажать на кнопку «Челябинская область»; поделиться постом на своей странице в соцсети, а также разослать всем друзьям и знакомым.





Напомним, за пять лет действия федерального проекта в Челябинской области благоустроили почти 1700 территорий. Это парки, скверы, спортивные и детские площадки и многое другое.