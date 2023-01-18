Долгие годы эпидемия ОРВИ и гриппа на Южном Урале начиналась с декабря, а после январских праздников, когда заболеваемость шла на спад, отмечался еще один всплеск острых респираторных инфекций. Однако коронавирус и пандемия сломали привычный «график».
«В последние два года временные рамки эпидемии сместились. Эпидемия ОРВИ и гриппа начинается сразу после того, как осенью затихает ковид. В этом году пик заболеваемости ОРВИ и гриппом пришелся на Новый год. Традиционного подъема, который раньше приходился на конец января — начало февраля, уже не будет», — рассказала ИА «Первое областное» Светлана Лучинина.
Между тем эпидемиолог предупредила южноуральцев о дальнейшем подъеме коронавируса. Не так давно в Россию проник новый штамм инфекции кракен, он заразнее предыдущих.
На начало этой недели заболеваемость ОРВИ в Челябинской области остается выше эпидемического порога на 48,8%.