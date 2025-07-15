Челябинская область продолжает активно поддерживать Донбасс

Алексей Текслер подвел итоги трехлетней работы

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер рассказал о масштабной помощи региона Донбассу в интервью Донецкому агентству новостей. За три года сотрудничества регион инвестировал 2,2 млрд рублей в Ясиноватский округ и 1,7 млрд рублей в Волноваху, восстановив более 80 объектов социальной и дорожной инфраструктуры. В Ясиноватой и Волновахе полностью обновили дорожное покрытие, построили и отремонтировали школы, детские сады, больницы и фельдшерско-акушерские пункты.





«Чем мы особо гордимся — это, конечно, восстановление храма в Волновахе. Также строительство нового жилья в Волновахе и, соответственно, восстановление в целом жилищно-коммунальной инфраструктуры, в том числе в поселке Донское Волновахского района», — отметил Алексей Текслер.

Значительным достижением губернатор Челябинской области назвал начало восстановления Авдеевки, включенной в Ясиноватский муниципальный округ. Уже сданы два восстановленных жилых дома с благоустроенной территорией, что стало настоящим оазисом для жителей города, сильно пострадавшего во время боевых действий. Дальнейшие планы по Авдеевке сосредоточены на строительстве жилья.





В Ясиноватой также приоритетом становится жилищное строительство после завершения работ по восстановлению социальной инфраструктуры.

Гуманитарная помощь Челябинской области выходит за рамки инфраструктурных проектов. Уже три года регион обеспечивает летний отдых детям из Ясиноватой и Волновахи, организуя поездки как на курорты Краснодарского края и Крыма, так и на Южный Урал. В прошлом году, когда дети из Ясиноватой из-за близости линии фронта не могли посещать школу, Челябинская область организовала для них обучение и отдых в регионе, что позволило им продолжить учебный процесс.

Кроме гуманитарной помощи, активно развивается и экономическое сотрудничество. Между предприятиями Челябинской и Донецкой областей налажены кооперационные связи, особенно в машиностроении. Исторически сложившиеся партнерские отношения между машиностроительными заводами двух регионов, в частности по производству горнопроходческого оборудования, успешно продолжаются и сегодня. Они включают не только поставки из Челябинской области в ДНР, но и обратные поставки оборудования.

«В целом с Донбассом уже достаточно обширные связи, потому что Донбасс всегда был промышленным регионом, таким же, как и Челябинская область. Поэтому у нас и сегодня есть кооперационные связи: и это не только поставки из Челябинской области, но уже поставки различного оборудования, в первую очередь для машиностроения, из Донецкой Народной Республики в Челябинскую область», — отметил глава региона.

Губернатор подчеркнул, что это сотрудничество будет активно развиваться и в дальнейшем. В заключение Алексей Текслер подтвердил, что дальнейшая всесторонняя поддержка Донбасса будет продолжаться.

Автор: Яна Копылова