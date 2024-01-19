Челябинская область признана одним из лучших регионов на выставке «Россия»

Работу субъекта отметил председатель оргкомитета выставки Сергей Кириенко

На ВДНХ в Москве состоялось торжественное подведение итогов Дней регионов — цикл тематических дней на выставке «Россия» стартовал 9 ноября и продлился до 14 января. Памятные награды за работу региональных стендов главам субъектов РФ вручил первый замруководителя администрации президента РФ, председатель оргкомитета выставки Сергей Кириенко.

Челябинская область признана одним из лучших регионов в организации и проведении выставки. Оргкомитет отметил и оформление павильона, и динамичную работу с посетителями, активности и интерактивы: розыгрыш подарков в социальных сетях и интересные конкурсы непосредственно на стенде.

Добавим, южноуральский стенд не был статичным: к новогодним праздникам здесь появилась уютная фотозона со скамейкой, камином, пледом и украшенными валенками от фабрики «Кусиночка», которая затем превратилась в фотозону для двух пар, сочетавшихся браком прямо на выставке.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер выразил слова благодарности за идею выставки президенту РФ Владимиру Путину, дирекции — за насыщенное проведение и сопровождение мероприятий выставки, а команде региона — за реализацию поставленных задач.

«Основная идея, задача, которую мы перед собой ставим на стенде, — сломать стереотипы о Челябинской области. Да, мы крепкий промышленный регион, но у нас очень много всего интересного. Мы активно развиваемся: наука, образование, спорт, культура, туризм, наша замечательная природа и, конечно, потрясающие люди. Мы горды, что живем в такой замечательной стране, гордимся нашей великой Родиной и нашим регионом», — сказал губернатор.