Челябинская область приступила к сбору урожая зерновых, картофеля и овощей

Уборку урожая начали и в соседних областях

Регионы УрФО приступили к сбору урожая. В Челябинской, Курганской, Тюменской и Свердловской областях начинают с зерновых, зернобобовых, картофеля и овощей. Об этом рассказал полномочный представитель президента в УрФО.

«Погодные условия в этом году выдались непростыми: сроки проведения посевной кампании затянулись, однако регионы уже приступили к сбору урожая. Уборочная кампания пока в самом начале, но аграрии полностью готовы к ее активной фазе — необходимая техника подготовлена, топливо закуплено», — рассказал Владимир Якушев.

В регионе зерновые и зернобобовые уже обмолочены с 11 тысяч гектар, намолочено 34 тысячи тонн зерна, накопано около тысячи тонн картофеля и собрано свыше двух тысяч тонн овощей.