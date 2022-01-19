Челябинская область присоединится к всероссийской акции «Блокадный хлеб»

Мероприятия продлятся с 18 по 27 января

В России с 18 по 27 января пройдет традиционная акция «Блокадный хлеб». Старт памятным мероприятиям, посвященным 79-летней годовщине прорыва блокады Ленинграда, был дан накануне в Санкт-Петербурге. В Челябинской области в рамках акции пройдет онлайн — классный час для школьников и другие события, сообщают организаторы.

27 января в 13:00 в социальных сетях начнется областной классный час, посвященный Дню полного освобождения Ленинграда. Школьникам напомнят о подвиге защитников города и мирного населения, пережившего страшные испытания блокады.

«В этот же день в мультимедийном парке „Россия — моя история“ пройдут тематические экскурсии. На интерактивные занятия пригласят активистов Российского движения школьников. Кроме того, в парке устроят исторический квест, посвященный снятию блокады Ленинграда», — сообщили в пресс-службе правительства Челябинской области.

Также 27 января в средней общеобразовательной школе № 1 Юрюзани состоится передача школьному музею капсулы с горстью земли с Пискаревского мемориального кладбища, доставленной из Санкт-Петербурга сводным поисковым отрядом Челябинской области.

На всероссийский конкурс рисунков «Дорога жизни» в рамках регионального этапа прислали более 400 работ. 1 февраля пройдет награждение победителей и призеров конкурса с участием сенатора РФ Маргариты Павловой и Героя России Ильи Панфилова. Шесть лучших работ южноуральских школьников направят в комитет по делам науки, образования и культуры Совета Федерации для участия во всероссийском этапе конкурса.