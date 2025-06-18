Челябинская область присоединится к общероссийской минуте молчания 22 июня

Приостановится работа предприятий и движение транспорта

22 июня, в День памяти и скорби, вся Россия замирает в общенациональной минуте молчания. В 12:15 по московскому времени (14:15 в Челябинской области) страна почтит память павших в Великой Отечественной войне. В этот момент прервется теле- и радиовещание, приостановится работа предприятий и движение транспорта.

В Челябинске состоится торжественная церемония возложения цветов и венков к Вечному огню на Аллее Славы, посвященная 84-й годовщине начала войны.

22 июня 1941 года нацистская Германия вероломно напала на Советский Союз. Эта война длилась 1418 дней и унесла жизни около 27 миллионов советских граждан.

День памяти и скорби учрежден в 1992 году. С 2020 года общероссийская минута молчания 22 июня в 12:15 по московскому времени является обязательной.

Автор: Дарья Давтян