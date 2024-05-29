Челябинская область присоединится к экопроекту «Почтовый лес»

Акция стартовала в феврале в Марий Эл и вызвала горячий отклик

Почтовый лес появится в Челябинской области. Регион вошел в число семи, на которые будет распространен экопроект «Почты России» и сервиса умного лесовосстановления «Сохрани лес», стартовавший зимой в Республике Марий Эл. Принять участие в акции смогут также клиенты «Почты» в Саратовской, Калужской и Рязанской областях, Ханты-Мансийском автономном округе, Красноярском и Приморском краях, сообщает пресс-служба ФПС.

При оплате услуг в почтовом отделении каждый желающий может перечислить сумму на сохранение природного наследия как наличными, так и «безналом», минимальный размер взноса — 50 рублей. После регистрации на сайте почтовыйлес.рф участники проекта смогут следить за высадкой деревьев в лесничествах, заповедниках и нацпарках, а в личном кабинете — отслеживать собственные достижения.

«Чтобы узнать о судьбе молодых дубов, сосен и елей, понадобится код активации из кассового чека, который сотрудник „Почты“ передаст клиенту при оформлении взноса», — рассказали в ведомстве.

«„Почтовый лес“ улучшит экологию тех областей, где будет высажен, и это находит отклик в сердцах людей. В будущем мы планируем развернуть проект и на другие субъекты Российской Федерации», — подчеркнула директор блока по внешним коммуникациям «Почты России» Екатерина Куманина.

Отметим, с февраля в Марий Эл в акции приняли участие более 10 тысяч клиентов «Почты», собранные средства пойдут на восстановление уничтоженного лесными пожарами леса в Медведевском районе республики. Площадь первого участка высадки составит 3,6 га.