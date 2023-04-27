Челябинская область присоединилась к просветительским акциям общества «Знание»

Просветительской организации доверяют более 80% россиян

Южноуральцы приняли активное участие в проектах российского общества «Знание». В среду, 26 апреля, в рамках акции «Прогулка со Знанием» школьники региона встретились с первым вице-губернатором Ириной Гехт. Кроме того, троицкие кадеты посетили организованные обществом уроки мужества, а журналисты присоединились к марафону «Знание. Первые», который проходил в Екатеринбурге. Об этом в четверг, 27 апреля, сообщила пресс-служба правительства Челябинской области.

Участниками всероссийской акции «Прогулка со Знанием» стали учащиеся школ, которые отличились на федеральном конкурсе «Большая перемена». Как писало ранее ИА «Первое областное», школьники представили Ирине Гехт свои социальные проекты. Среди них — реализация туристических маршрутов по Челябинску, создание в области лагеря уровня Артека и запуск портала для школьников и студентов.

Военно-патриотическая молодежная акция «Знание. Герои» проходила в Троицке сразу на двух площадках. Урок мужества для учащихся провела директор школы № 47 Надежда Еремеева. Она рассказала о героях из Троицка. В акции приняли участие 28 восьмиклассников — кадетов МЧС.

Российское общество «Знание» было образовано в 2015 году по указу президента Владимира Путина. «Знание» ведет просветительскую работу в регионах, организует бесплатные лекции, проводит разнообразные мероприятия в сфере воспитания, социальной поддержки и социальной защиты учащихся образовательных учреждений и людей пожилого возраста.

Согласно совместному исследованию российского общества «Знание» и Всероссийского центра изучения общественного мнения, проведенному в 2023 году, просветительской организации доверяют 84% россиян в возрасте от 14 лет и старше, а среди школьников и студентов — 87% и 89% соответственно. Отмечается, что за два последних года более 50 млн человек взаимодействовали с организацией в различных форматах: смотрели ролики и онлайн-трансляции, посещали сайт и соцсети организации, принимали участие в очных мероприятиях, проектах и конкурсах.