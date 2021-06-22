Челябинская область присоединилась к международной кампании по климату и чистому воздуху

Проект инициировали ООН, ВОЗ и Российское экологическое общество

Правительство Челябинской области подключилось к кампании BreatheLife («Вдохнуть жизнь»), призванной сократить загрязнение воздуха минимум на 20% к 2024 году. В планах — масштабная работа, включающая комплекс мер, среди которых — экологизация транспортной системы, повышение экологической безопасности объектов топливной генерации, модернизация промышленности и ликвидация свалок. Об этом сообщили в пресс-центре Российского экологического общества.

В Челябинске и Магнитогорске, входящих в федеральный проект «Чистый воздух» нацпроекта «Экология», развивают экологические программы, соответствующие лучшим международным принципам и практикам по повышению качества воздуха. Активное участие и поддержку правительству Челябинской области по этим направлениям оказывает Российское экологическое общество.

Регион планирует увеличить объем инвестиций в муниципальные и федеральные проекты по утилизации отходов и свалочного газа, улучшению сбора и сортировки ТКО. Приоритетная задача для Челябинской области — оказать содействие промпредприятиям в сфере природоохранной модернизации производства. Также пристальное внимание уделяют созданию эффективных систем мониторинга и контроля.

В Челябинске разработали Целевую модель развития и повышения экологической эффективности общественного транспорта. Она основывается на переводе транспорта на экологичные виды топлива, обновлении подвижного состава и контактной сети электротранспорта, а также дорожной сети. В Магнитогорске — акцент на модернизации электротранспорта.

«Мы обязуемся проводить мероприятия, направленные на снижение выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, увеличить количество экологичного общественного транспорта, улучшить организацию обращения с твердыми коммунальными отходами, способствовать продвижению экологически чистой энергии, поддержать цели кампании и играть активную роль в качестве члена сети BreatheLife», — заявил министр экологии Челябинской области Сергей Лихачев.

Кроме того, в регионе создан «Территориальный информационно-аналитический центр сбора и обработки данных с государственной, территориальной и локальных систем наблюдений (ТИАЦ) Челябинской области». Это информационная сеть, к которой подключены приборы контроля, в автоматическом режиме передающие данные о качестве атмосферного воздуха. Полученная информация размещается в едином хранилище данных, ее анализируют, и уже на основе этих данных принимаются дальнейшие управленческие решения.

«Мы развиваем систему, повышая ее автоматизацию, точность и оперативность. Факт превышения нормативов выбросов должен фиксироваться также как нарушение ПДД на автодороге и вести к немедленному принятию мер», — отметил губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

По словам представителя Российского экологического общества Дмитрия Савельева, руководящие принципы ВОЗ и ООН по качеству воздуха дополнят те меры, которые уже реализуются правительством Челябинской области.