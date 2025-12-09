Челябинская область приняла участие в форуме «Большие решения малой родины»

Успехи региона отметили на высшем уровне

Делегация Челябинской области приняла участие в первом Всероссийском форуме-выставке муниципальных практик «Большие решения малой родины». На мероприятии присутствовали более 750 глав и представителей муниципалитетов из разных регионов России.

Вместе с федеральными экспертами они обсуждали вопросы реализации нацпроектов, развития важных сфер и поддержки местных инициатив. В рамках мероприятия прошла презентация первого доклада Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления.

Успехи Южного Урала отметили на высшем уровне. Исполнительный директор областного Совета муниципальных образований Михаил Васильев удостоен Благодарственного письма Президента РФ. Сам cовет победил во всероссийском конкурсе в номинации «Методическая поддержка». Председатель правления СМО Александр Глазков получил награду за проект «Городской общественный форум „Челябинск‑2024“».

«Эта победа — важное признание нашей ежедневной работы и ее вклада в развитие системы местного самоуправления. Для нас особенно ценно, что наш практический опыт, отмеченный на федеральном уровне, не остался разовой акцией. Уже 1 декабря 2025 года мы провели второй такой форум, что показывает устойчивый запрос общества на диалог и реальную востребованность этого инструмента», — отметил Александр Глазков.

Ишалинское сельское поселение получило федеральную премию в 3 миллиона рублей за внедрение системы видеонаблюдения. Средства направят на развитие инфраструктуры.

Глава Челябинска Алексей Лошкин презентовал успешный проект «Экомуниципалитет» по рекультивации городской свалки с созданием автономного тепличного комплекса.