Челябинская область принимает участие в XIII агропромышленной выставке УрФО

Губернатор Алексей Текслер представил достижения южноуральских аграриев на межрегиональной площадке в Екатеринбурге

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер принял участие в открытии XIII Межрегиональной агропромышленной выставки Уральского федерального округа. На церемонии открытия гостей мероприятия приветствовали полномочный представитель президента в УрФО Артем Жога и главы регионов округа.

Выступая на торжественной церемонии, Артем Жога отметил вклад уральских аграриев в продовольственную безопасность страны.

«В агропромышленном секторе регионов Урала и Западной Сибири работает свыше 110 тысяч человек. Их труд заслуживает уважения. Несмотря на суровые климатические условия и санкционные ограничения, они с полной самоотдачей обеспечивают продовольственную безопасность страны», — отметил полпред.

Алексей Текслер подчеркнул лидирующие позиции Челябинской области в агропромышленном комплексе.





«Челябинская область достойно представлена на этом форуме. Мы безусловные лидеры по общему объему выпуска продукции в Уральском федеральном округе, лидеры в агроэкспорте и почти по всей номенклатуре выпускаемой продукции. Занимаем лидирующие позиции по таким направлениям, как выпуск макаронных изделий, мяса всех видов, яйца», — подчеркнул губернатор Челябинской области.

В рамках открытия выставки состоялась церемония награждения представителей агропромышленного комплекса. Государственные и ведомственные награды получили семь южноуральских компаний: «Еринъ сыр», АО «Птицефабрика Челябинская», ООО «Совхоз Брединский», крестьянское (фермерское) хозяйство «Березка», СПК «Сарафаново», ИП Чинькова Ю. В., ООО «Магнитогорский птицеводческий комплекс».





Напомним, на выставке Челябинская область представила коллективную экспозицию с продукцией ведущих агрохолдингов и фермерских хозяйств, включая новые инвестиционные проекты и продуктовые новинки.