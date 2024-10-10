Челябинская область принимает участие в форуме в Таджикистане

Представители стран встретились на Межпарламентском форуме в Душанбе

Российскую делегацию на форуме в Душанбе возглавляет председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. В составе делегации работает председатель Законодательного собрания Челябинской области Олег Гербер.

Межпарламентский форум «Таджикистан — Россия: потенциал межрегионального сотрудничества» начал работу сегодня, 10 октября, в столице Таджикистана — городе Душанбе. Вступительную часть форума открыли главы верхних палат парламентов двух стран: Рустами Эмомали и Валентина Матвиенко.

Спикер РФ подтвердила фактами укрепление межрегионального взаимодействия. Более 70 субъектов России поддерживают прямые торгово-экономические связи с Таджикистаном. Заключено свыше 80 соглашений в таких сферах, как машиностроение, транспорт, энергетика, добыча полезных ископаемых, АПК и других. Интерес российских регионов к расширению взаимодействия с таджикистанскими партнерами продолжает расти.





Южноуральский спикер Олег Гербер участвовал в обсуждении торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества между странами на заседании круглого стола. Кроме того, говорили о совместной научно-исследовательской, образовательной и финансовой деятельности и взаимодействии в областях селекции и семеноводства.

Межпарламентский форум традиционно продвигает проекты сотрудничества во всех отраслях. В сохранении такого единства большую роль играет массовое изучение русского языка жителями Таджикистана. Среди важных тем форума — вопросы региональной безопасности.