Челябинская область принимает форум «Патриоты Урала»

Встреча проходит в Миассе

Волонтеры и активисты из 18 регионов России, а также Казахстана и Киргизии приехали в Миасс накануне Дня защитника Отечества. В этом году Владимир Путин присвоил городу звание «Город трудовой доблести». Полпред президента в УрФО Артем Жога предложил провести масштабный форум именно здесь.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер напомнил, что область, как и в прошлые столетия, достойно несет звание опорного края державы.

«У нас более 150 оборонных предприятий. На одном из них, автозаводе „Урал“, мы находимся сегодня», — отметил Алексей Текслер.

За поддержку бойцов спецоперации, мирных жителей Донбасса и Новороссии, семей участников СВО, за гуманитарную помощь поблагодарил участников форума Сергей Кириенко.

С волонтерами встретился Герой России Максим Шоломов. Под его командованием взвод ценой невероятных усилий девять дней удерживал позиции. Максим считает, что спецоперация сплотила россиян.

«Миллионы людей по зову сердца участвуют в приближении победы», — сказал он.

Артем Жога и Алексей Текслер оценили реализацию масштабного инвестпроекта на автозаводе «Урал» — строительство нового сборочного корпуса. На новом конвейере будут выпускать 5,5 тысячи грузовиков в год. Выход на проектную мощность запланирован на II квартал 2025-го.

«Сегодня крайне важно, чтобы производственный сектор не сбавлял обороты, был максимально включен в решение задач, которые ставит президент», — подчеркнул Артем Жога.

Полпред и губернатор осмотрели выставку, организованную в рамках форума «Патриоты Урала». Здесь представлены новейшие оборонные разработки. Среди экспонатов — автоматизированный комплекс обнаружения и устранения БПЛА, тактическая накидка-трансформер.