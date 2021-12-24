Челябинская область примет участие в инвестиционном форуме в Сочи

Мероприятие «Сириус-22» состоится с 17 по 19 февраля 2022 года

Сегодня на территории Челябинской области реализуется более 300 проектов с объемом инвестиций около 430 млрд рублей. Участие в форуме «Сириус-22» даст возможность Южному Уралу привлечь в регион дополнительные деньги.

17—19 февраля в Сочи состоится российский инвестиционный форум «Сириус-22». Ключевая тема программы — «Достижение национальных целей как ответ на глобальные вызовы». Мероприятие проводится при участии председателя правительства РФ Михаила Мишустина.

На форуме будут представлены лучшие проекты, направленные на повышение инвестиционной привлекательности, создание новых рабочих мест, рост доходов населения. Челябинская область уже подтвердила свое участие.

Инвестиционный форум «Сириус-22» является важной коммуникативной платформой деловой среды. На нем достигаются важные договоренности и заключаются многомиллионные контракты. Последние два года из-за пандемии мероприятие отменялось, а до этого делегация Челябинской области была одной из постоянных участниц.

По словам министра экономического развития Челябинской области Натальи Лугачевой, участие региона в «Сириус-22» крайне важно, ведь в России есть только три мероприятия подобного масштаба — РИФ, ПМЭФ и ВЭФ. На форуме можно провести переговоры с топ-менеджерами крупнейших компаний страны, презентовать перед другими регионами свои лучшие практики в реализации национальных и инвестиционных проектов.

«Но что более важно — на одной площадке провести встречи на высшем уровне с потенциальными инвесторами. И такие переговоры зачастую приводят к реализации новых проектов на территории региона. В этом году мы включились в „пилотные“ регионы по внедрению пяти составляющих инвест-стандарта и одни из первых внедрили все из них. Сейчас перед нами стоит задача как можно быстрее наладить все составляющие „большого“ механизма по работе с инвесторами, получая на постоянной основе обратную связь от бизнеса, и в ближайшем времени стать точкой притяжения крупнейших инвестиционных проектов», — отметила министр экономического развития Челябинской области.

По экспертному заключению Агентства стратегических инициатив, Челябинская область входит в первую десятку нацрейтинга инвестиционной привлекательности субъектов России: регион занимает 9-ю строчку.

По данным Росстата, инвестиции в основной капитал за 2020 год в Челябинской области составили 322,2 млрд рублей. Это на 21 млрд больше, чем в 2019 году. По этому показателю Челябинская область заняла 16-е место в России.