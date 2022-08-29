Челябинская область примет участие в акции «Поделись своим Знанием»

Всероссийская просветительская акция пройдет в рамках осеннего марафона общества «Знание»

1 сентября в Челябинске, как и по всей России, стартует Всероссийская просветительская акция «Поделись своим Знанием». Организаторами выступили Российское общество «Знание», федеральные министерства просвещения и науки и высшего образования. По прогнозам оргкомитета, акция должна охватить сотни тысяч школьников и студентов, сообщает пресс-служба правительства Челябинской области.



Акция, запланированная на 1—9 сентября, станет уже третьей по счету. В прошлых мероприятиях приняли участие более 200 тысяч подростков и молодых людей, трансляции выступлений лекторов — ученых, бизнесменов, деятелей культуры и искусства, спортсменов — собрали более 350 тысяч просмотров. Особенность акции в 2022 году — специально ориентированные на студентов мероприятия. Встречи со школьниками и учащимися вузов пройдут в формате просветительских уроков, лекций, экскурсий, бесед, встреч с интересными людьми, квестов.

Напомним, 31 августа — 2 сентября в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Камчатском крае и Луганске пройдет традиционный уже просветительский марафон общества «Знание», в рамках которого выступят более 200 экспертов с лекциями самых разных направлений. Акция «Поделись своим Знанием» — его часть.

«Это очень ценно, когда эксперты, ученые, знаменитые спортсмены, деятели культуры общаются на равных с ребятами, отвечают на их вопросы, делятся своим уникальным знанием, рассказывают о современных возможностях. Сегодня мы наблюдаем неподдельный интерес к создаваемому всероссийскому детскому движению. Школьники много спрашивают нас о своей роли в объединении, чем оно может помочь им в развитии талантов. Уверен, что спикеры акции „Поделись своим Знанием“ — это как раз те люди, которые могут ответить на подобные вопросы, рассказать, что для школьников и студентов открыто множество дорог как для профессионального, так и для личностного роста. Участие в акции — это прекрасная возможность познать себя, а также вдохновиться на новые свершения», — цитируют в пресс-службе правительства Челябинской области министра просвещения РФ Сергея Кравцова.

Организаторы сообщают, что для участия в акции «Поделись своим Знанием» надо просто зарегистрироваться на официальном сайте Российского общества «Знание».