Челябинская область попала в лидеры по числу пропавших без вести алиментщиков

Если должник не выходит на связь больше года, ребенка будет поддерживать государство

Взыскивать алименты на Южном Урале все чаще приходится принудительно. Родители-алиментщики, среди которых каждый десятый должник — это женщина, не торопятся отдавать долги детям. Только в прошлом году приставы из Челябинской области взыскали более 650 млн рублей алиментов. Такую цифру озвучила накануне руководитель УФССП по Челябинской области Юлия Третьякова.

«Сумма взысканных средств постоянно растет. Так, в 2020 году прирост составил 25%. А уже в этом году мы взыскали 366 млн рублей, это на 50% больше, чем за аналогичный период прошлого года», — заявила Юлия Третьякова.

По словам руководителя судебных приставов, южноуральские должники очень разные. К каждому приставы ищут индивидуальный подход. Одним хватает запрета на сделки с личным имуществом — и они сразу же возвращают долг детям. Других пугает уголовное наказание. Однако чаще всего должников «отрезвляет» расчет алиментов по размеру средней зарплаты в России, а она составляет около 40—50 тысяч в месяц.

Но кого-то, бывает, ничем не возьмешь.

«Как уполномоченный по правам ребенка, я часто получаю жалобы от родителей, которые не могут дождаться взыскания алиментов. Зачастую они агрессивно настроены по отношению к судебным приставам: мол, те затягивают взыскание, ничего не делают. Эти жалобы не обоснованы. Приставы делают все возможное. Но у них недостаточно полномочий. Они не могут, к примеру, заставить человека работать и даже встать на учет в службу занятости населения. С должника зачастую просто нечего взять», — говорит детский омбудсмен в Челябинской области Евгения Майорова.

Сейчас на уровне Федерации обсуждают вопрос о создании алиментного фонда, из которого государство будет выплачивать пособия детям, а потом самостоятельно выбивать деньги с родителей-должников.

А пока все это лишь разговоры, семьи используют другой способ получить финансовую поддержку от государства. Злостного неплательщика алиментов можно признать без вести пропавшим и оформить ежемесячное пособие по потере кормильца — сейчас в Челябинской области оно составляет порядка девяти тысяч рублей.

«Это возможно, если должник не проявляет себя больше года. То есть его никто не видел, он не звонит, не заходит в соцсети, не передвигается по России… В 2020 году на Южном Урале признали пропавшими без вести 25 алиментщиков, еще десять — с начала 2021 года. По этому показателю наша область демонстрирует одни из лучших показателей в стране», — говорит Юлия Третьякова.

Кстати, справка о пропавшем без вести алиментщике позволяет решить и другие проблемы. Она избавит семью от необходимости собирать документы на второго родителя при оформлении социальных льгот и при вывозе ребенка за границу.



Чтобы признать алиментщика пропавшим без вести, следует обращаться с заявлением в суд.