Челябинская область попала в десятку регионов по числу заявок на стажировку проекта «Профразвитие»

Студенты могут выбрать отрасль и в другом регионе

Челябинская область вошла в топ-10 регионов с наибольшим числом заявок на стажировки, как сообщают организаторы проекта «Профразвитие». Всего заявки поступили из 89 регионов России.

В рамках этого проекта, организованного президентской платформой «Россия — страна возможностей» и реализуемого в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование», стажерские позиции доступны по всей стране, включая возможность работы в удаленном формате.

Более 13 тысяч заявок на стажировки в ведущих российских компаниях уже было подано участниками проекта. Регистрация продлена до 22 октября. Подробную информацию о проекте можно найти на портале твоистажировки.рф.

Студенты и выпускники российских вузов проявили особый интерес к стажировкам в инженерной отрасли, телекоммуникациях и в креативных индустриях.

На данный момент в проекте представлено 13 вакансий для стажеров из Челябинской области в различных отраслях. Однако благодаря возможности удаленного прохождения стажировок список позиций, вызывающих интерес у молодежи, гораздо шире. ИТ-компании, промышленность, финансовый сектор, благотворительные организации, рекламные и маркетинговые агентства готовы предоставить возможности для уверенного старта карьеры молодым специалистам.