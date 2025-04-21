Челябинская область поможет курянам в ремонте мест захоронения советских солдат

На территории приграничного региона захоронено более 650 южноуральцев

Челябинская область выделит средства для Курской области, деньги предназначены на реконструкцию памятников и мест захоронений советских солдат, погибших в Великую Отечественную войну на территории приграничного региона.

Как сообщили в пресс-службе правительства Челябинской области, с просьбой о поддержке к губернатору Алексею Текслеру обратились курские власти. По данным Книги Памяти Курской области, на ее территории захоронено 677 южноуральцев, и сохранение памяти о них является делом чести, особенно значимым в преддверии 80-летия Великой Победы.

Соответствующие предложения об изменениях в областной бюджет 2025 года внесены в Заксобрание.

Ранее ИА «Первое областное» рассказывало о том, как чтят память воинов, в том числе уроженцев Челябинской области, на Смоленщине. Там в годы Великой Отечественной погибло почти четыре тысячи южноуральцев.