Челябинская область поможет донбасскому городу стройматериалами

Первый грузовик с депутатом ЗСО уже выехал в Ясиноватую

Из Челябинской области в Донбасс отправятся колонны со строительными материалами.



Накануне замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко сообщил, что ряд регионов России выразили желание помочь в восстановлении отдельных городов и населенных пунктов Донецкой и Луганской республик.

Накануне председатель Законодательного собрания Челябинской области Александр Лазарев анонсировал, что депутаты Заксобрания приняли решение сформировать колонну со строительными материалами и отправить машины в помощь республикам Донбасса. Как сообщили Первому областному информагентству в пресс-службе регионального отделения «Справедливой России — За Правду», депутат Владимир Бекишев 19 мая уже в третий раз отправился в Донбасс с грузом собственноручно собранной гуманитарной помощи. Его цель — Ясиноватая, помимо продуктов, средств гигиены и книг Бекишев на этот раз везет лопаты, пилы и гвозди для помощи в восстановлении пострадавшего от артобстрелов города.

«Мы принимаем участие в организации большого потока общей помощи. А нашу инициативу расцениваем еще и как важный фактор моральной поддержки народа Донбасса», — отметил руководитель фракции СРЗП в Заксобрании Челябинской области Василий Швецов.

Добавим, начиная с марта разные организации Челябинской области уже неоднократно отправляли в ДНР и ЛНР гуманитарную помощь. Регулярно в Донбасс уходят колонны с грузом, собранным активистами «Единой России».