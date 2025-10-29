Челябинская область помогла оперативно устранить последствия обстрела Ясиноватой

Сразу после поступления информации о налете регион-шеф направил на место людей и технику

Власти Ясиноватой выразили благодарность руководству Челябинской области за оперативную помощь по ликвидации последствий обстрела ВСУ, в результате которого пострадали жилые дома и объекты инфраструктуры, передает корреспондент ИА «Первое областное» со ссылкой на врио главы Ясиноватского округа Александра Пеняева.

Сразу после поступления информации о вооруженном налете регион-шеф направил необходимые силы и технику для оказания помощи.

«Особая признательность направлена подрядным организациям, которые, оставив свои объекты, в кратчайшие сроки мобилизовали силы и технику и прибыли на место обстрела», — отметил Александр Пеняев.

По данным специалистов управления по вопросам документирования военных преступлений Украины, в ночь на 22 октября в Ясиноватой был зафиксирован факт применения противником ударного БПЛА самолетного типа. Были задокументированы повреждения кровли перекрытия лестничного марша, остекления, фасадов, теплотрассы двух многоквартирных жилых домов, также повреждены автомобили. Пострадавших не было.

Как сообщает агентство «Башинформ», вопросы усиления защиты объектов от атак дронов обсудили на недавнем совещании совета безопасности России.