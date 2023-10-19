Челябинская область помогает ЛНР восстановить разрушенную школу-садик

Отправить на Донбасс необходимые стройматериалы распорядился губернатор Алексей Текслер

В донбасский прифронтовой город Первомайск прибыла гуманитарная помощь из Челябинской области. По поручению губернатора Алексея Текслера в ЛНР были отправлены строительные материалы для восстановления учебно-воспитательного комплекса «Красная Шапочка», сообщили в администрации населенного пункта.

Образовательный комплекс в поселке Нижний состоял из общеобразовательной школы и детского садика. Здание школы было разрушено и восстановлению не подлежит. Садик состоит из пяти корпусов, два из которых ремонтируют волонтеры. Там после завершения работ планируют разместить школьников и дошколят.

На данный момент в поселке Нижний и близлежащих населенных пунктах проживает 56 детей. Для них «Красная Шапочка» — единственное доступное учебное учреждение.

Жители городского округа поблагодарили Алексея Текслера за поддержку.

«Эта неоценимая помощь позволит выполнить строительно-монтажные и ремонтные работы в этом учебно-воспитательном комплексе. И в принципе позволит предоставить место учебы для деток, которые проживают в поселках городского типа Тошковка и Нижнее. Для того, чтобы они полноценно ощущали себя частью Российской Федерации. Для того, чтобы они полноценно жили, трудились, созидали, создавали новое. Спасибо вам искренне и от души!», — говорится в обращении.

Помощь в сборе груза оказывали депутат Госдумы Олег Голиков и активисты Народного фронта.