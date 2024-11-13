Челябинская область получит почти 20 млн рублей на неонатальный скрининг новорожденных

Правительство РФ выделило дополнительные деньги для регионов на обследование малышей

В этом году Челябинская область и другие российские регионы получат дополнительные деньги на проведение неонатального скрининга новорожденных. Южный Урал получит 19,8 миллиона рублей на проведение анализов, позволяющих на ранней стадии обнаружить редкие наследственные заболевания. Всего правительство дополнительно выделило регионам 770 миллионов рублей. Документ опубликован на официальном сайте правовой информации.

Неонатальный скрининг проводят бесплатно в рамках госпрограммы «Развитие здравоохранения». У новорожденных берут кровь из пяточки с помощью специальной тест-полоски, а потом исследуют ее в лаборатории. Всего проводится 36 исследований на различные редкие заболевания. В случае если у врачей появляются подозрения на какую-то болезнь, ребенка обследуют дополнительно, чтобы предотвратить развитие недуга.

За девять месяцев 2024 года в Челябинской области неонатальный скрининг провели почти 20 тысячам новорожденных.