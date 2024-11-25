Челябинская область получит допсредства на расходы по социальным контрактам

Это позволит увеличить число получателей данной меры поддержки

Свыше 650 миллионов рублей будет дополнительно направлено 20 регионам для оказания помощи гражданам в форме социального контракта. В перечне получателей есть и Челябинская область, сообщает пресс-служба правительства России.

«Необходимость дополнительного финансирования связана с высокой востребованностью такого инструмента поддержки в указанных регионах. С помощью выделенных средств будет дополнительно обеспечено не менее 2,5 тыс. социальных контрактов, в том числе планируемых к заключению», — отмечают в правительстве.

Социальный контракт предполагает выделение гражданину до 350 тысяч рублей для выхода из сложной жизненной ситуации. На эти деньги можно:

— пройти переобучение, повысить квалификацию, чтобы затем найти работу;

— открыть собственное дело или организовать личное подсобное хозяйство;

— малообеспеченные родители могут в течение полугода получать деньги на покупку одежды, обуви и школьных товаров для детей.

Председатель правительства Михаил Мишустин поручил вице-премьеру Татьяне Голиковой строго следить за тем, чтобы выплаты по таким контрактам производились без задержек, а обязательства перед гражданами выполнялись в полном объеме.