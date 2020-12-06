Челябинская область получит более 60 миллионов рублей на строительство школ

Соответствующее распоряжение подписал Михаил Мишустин.

Председатель Правительства Российской Федерации Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении более полумиллиарда рублей на строительство новых общеобразовательных школ в регионах. В списке субъектов, которые получат средства, оказалась и Челябинская область.

«Финансирование получат два региона: более 493 миллионов рублей поступят в Татарстан и 60 миллионов рублей — в Челябинскую область. На эти деньги будут построены школы рядом с новыми жилыми комплексами»,— говорится в пояснительной записке к документу.

Работа по возведению новых школ проходит в рамках государственной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами граждан Российской Федерации».

Отметим, в этом году на строительство образовательных учреждений средства выделялись уже несколько раз: в июле этого года 6 миллиардов рублей разделили между 15 регионами, в октябре этого года 902 миллиона рублей получили ещё семь субъектов Российской Федерации.