Челябинская область получит более 2,2 миллиарда рублей на ремонт и строительство дорог

Средства будут выделять в течение трех лет из федерального бюджета

Премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении регионам в ближайшие три года более 172,3 миллиарда рублей на ремонт, реконструкцию и строительство дорог. Челябинская область получит более 2,2 миллиарда рублей. Соответствующий документ опубликован на сайте правительства Российской Федерации.

Согласно распоряжению, на реализацию федерального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» на 2023 год Челябинская область получит 320 миллионов рублей. На финансовое обеспечение дорожной деятельности на 2021—2023 год в региональный бюджет поступит 800, 940 и 200 миллионов рублей в течение трех лет соответственно.

«Федеральное финансирование позволит регионам создать современную и качественную дорожную инфраструктуру, а также внедрить интеллектуальные транспортные системы. Такие системы позволяют автоматизировать процессы управления трафиком и помогают снизить количество дорожно-транспортных происшествий»,— говорится в пояснительной записке к документу.

Отметим, решение о выделении регионам средств на ремонт, реконструкцию и строительство дорог в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги» было принято на заседании правительства Российской Федерации 24 декабря 2020 года.