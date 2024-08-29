Фонд развития территорий одобрил новую заявку Челябинской области на получение финансовой поддержки для модернизации коммунальной инфраструктуры, сообщает пресс-служба фонда.
Средства фонда направят на капитальный ремонт 25,2 км сетей теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения в Уйском, Катав-Ивановском, Нагайбакском, Еманжелинском и Чебаркульском районах, в Миасском, Златоустовском, Магнитогорском городских округах, а также в Коркинском муниципальном округе.
Работы на объектах планируется завершить до конца текущего года.
Общая стоимость работ по одобренной заявке составляет 436,2 млн рублей. Объем финансовой поддержки за счет средств ФРТ — 287,1 млн рублей.
По программе модернизации коммунальной инфраструктуры с участием средств ФРТ в Челябинской области уже обновили более 60 км инженерных сетей, а также ввели в эксплуатацию два объекта: в поселке Мирном провели реконструкцию котельной, а в поселке Мисяш построили новую.