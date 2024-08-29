Челябинская область получит 287 млн рублей на модернизацию коммунальной инфраструктуры

Деньги выделит Фонд развития территорий

Фонд развития территорий одобрил новую заявку Челябинской области на получение финансовой поддержки для модернизации коммунальной инфраструктуры, сообщает пресс-служба фонда.

Средства фонда направят на капитальный ремонт 25,2 км сетей теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения в Уйском, Катав-Ивановском, Нагайбакском, Еманжелинском и Чебаркульском районах, в Миасском, Златоустовском, Магнитогорском городских округах, а также в Коркинском муниципальном округе.

Работы на объектах планируется завершить до конца текущего года.

Общая стоимость работ по одобренной заявке составляет 436,2 млн рублей. Объем финансовой поддержки за счет средств ФРТ — 287,1 млн рублей.

По программе модернизации коммунальной инфраструктуры с участием средств ФРТ в Челябинской области уже обновили более 60 км инженерных сетей, а также ввели в эксплуатацию два объекта: в поселке Мирном провели реконструкцию котельной, а в поселке Мисяш построили новую.