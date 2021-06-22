Челябинская область получит 119 миллионов рублей на модернизацию инфекционных лабораторий

На выделенные правительством РФ средства закупят новое оборудование и обновят приборную базу

Челябинская область вошла в список регионов, которым будут направлены средства на оснащение медицинских лабораторий новым оборудованием. На эти цели правительство РФ выделило 5,8 миллиарда рублей. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщает пресс-служба федерального правительства.

Согласно документу, Челябинская область получит 119 388,2 тысячи рублей на модернизацию лабораторий, осуществляющих диагностику инфекционных болезней.

«Деньги пойдут на обновление приборной базы и приобретение современного оборудования, которое в том числе позволит выявлять редкие и новые инфекционные заболевания»,— говорится в пояснительной записке к документу.

Минздраву России поручено осуществить контроль за эффективным использованием средств и предоставить в правительство РФ соответствующий доклад до 1 февраля 2022 года.

Отметим, решение о выделении средств регионам на приобретение современного оборудования для лабораторий Михаил Мишустин принял на заседании правительства, которое состоялось 17 июня. По его словам, коронавирус показал, насколько важно эффективно и вовремя выявлять инфекцию, а для этого необходимо продолжить оснащение региональных лабораторий.