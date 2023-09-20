Челябинская область получила технику для выявления следов наркотика в организме

Новые хроматографы будут работать в лабораториях Челябинска, Миасса и Магнитогорска

Новое оборудование, позволяющее выявлять психоактивные вещества в организме, появилось в химико-токсикологических лабораториях Челябинска, Магнитогорска и Миасса. Современные хроматографы, на покупку которых потрачено 40 млн рублей, облегчат проведение судебно-психиатрических, военно-врачебных и трудовых экспертиз, сообщает пресс-служба Минздрава Челябинской области.

«Также мы будем использовать эту технику при оказании наркологической помощи. Например, для определения психоактивного вещества, вызвавшего острое психотическое расстройство. Или для подтверждения ремиссии у лиц, которые находятся под диспансерным наблюдением у психиатра-нарколога», — говорит главный врач Челябинской областной клинической наркологической больницы Борис Изаровский.

Новые хроматографы помогут медикам проводить экспертизу состояния человека по запросу работодателя и экспертизу состояния подростков по запросу родителей.

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