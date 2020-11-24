Челябинская область получила почти три миллиарда рублей для борьбы с коронавирусом

Распоряжение о выделении средств подписал Михаил Мишустин.

Челябинская область получила дотацию почти в 2,7 миллиарда от федерального правительства. Деньги были выделены на поддержание стабильности региональных бюджетов. Они могут быть использованы для борьбы с распространением коронавируса. Соответствующее постановление подписал председатель Правительства Российской Федерации Михаил Мишустин.

Документ от 19 ноября был опубликован на сайте Правительства России в понедельник, 23 ноября. Помимо Челябинской области поддержку от федерального центра получили и другие регионы страны. В общей сложности на эти цели было потрачено 80 миллиардов рублей. 39 из них достанутся регионам, у которых из-за пандемии сократились поступления в доходную часть бюджета.

«Как отметил на заседании Правительства Михаил Мишустин, средства помогут выполнить все социальные обязательства перед гражданами и сконцентрировать дополнительные ресурсы для борьбы с распространением COVID-19. В 2020 году на балансировку региональных бюджетов уже было направлено более 200 миллиардов рублей»,— рассказали в пресс-службе Правительства России.

Отмечается, что источником финансирования стал резервный фонд правительства. Добавим, предусмотреть дополнительную помощь поручил президент РФ Владимир Путин. Приоритет требуется уделить территориям с высокими темпами роста инвестиционных расходов.