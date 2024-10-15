Челябинская область получила 86 медалей на агропромышленной выставке в Москве

Жюри отметило качество продукции, выпускаемой в регионе, и внедрение инноваций

Аграрии и ученые Челябинской области привезли с XXVI Российской агропромышленной выставки «Золотая осень» из Москвы 86 медалей: 55 золотых, 14 серебряных и 17 бронзовых. Больше всего наград получено за качество производимой местными предприятиями продукции, сообщили в пресс-службе регионального Минсельхоза.

68 наград получили 19 южноуральских предприятий по итогам дегустационного конкурса. Жюри высоко оценило качество продукции, в результате предприятия завоевали 48 золотых медалей, 9 серебряных и 11 бронзовых.

Десять медалей завоевали южноуральские ученые в номинациях «За успешное внедрение инноваций в сельском хозяйстве» и «За эффективное информационно-консультационное обеспечение АПК». Так, восемь наград взяли сотрудники Южно-Уральского государственного аграрного университета за разработки новых программ для ЭВМ для сопровождения животноводства и инновационной бороны для поверхностной обработки почвы. Еще две медали взяли ученые ЮУрГУ за создание программ в сфере землепользования.

«Наш информационно-аналитический продукт внедрен в 22 районах Челябинской области. Медали, которые мы получили на Всероссийской выставке, доказывают, что мы ведем отрасль растениеводства стратегически правильно и являемся одним из лидеров России по землеустройству в сфере сельского хозяйства»,— рассказала директор НОЦ «Геоинформационные системы» Валентина Максимова.





Кстати, разработками челябинских ученых уже заинтересовались в федеральном Минсельхозе и сейчас решается вопрос о включении представителей ЮУрГУ в состав рабочей группы, которая курирует вопросы развития и вовлечения в оборот земель сельскохозяйственного назначения.

Шесть медалей южноуральцы завоевали в конкурсе «За достижение высоких показателей в выращивании продукции растениеводства». Еще одну медаль получило управление Гостехнадзора за инновационную деятельность в сфере проверки безопасности аттракционов.

«В федеральном ведомстве отметили положительную практику в нашем регионе по разработке и применению индикаторов риска, что позволило организовать проверки летних аттракционов и батутов, выявлять и демонтировать опасные и незарегистрированные. Этот опыт рекомендовано распространить другим субъектам»,— рассказал начальник управления Дмитрий Сидорченко.

Кроме того, южноуральский фермер Юрий Грачев получил благодарность Минсельхоза за участие в реализации региональной госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий».

XXVI Российская агропромышленная выставка «Золотая осень» проходила в Москве с 9 по 12 октября.