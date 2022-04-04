Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Челябинской области получил авансом 5,2 млрд рублей на покупку медикаментов. Средства уже отправлены в медицинские учреждения. Об этом в понедельник, 4 апреля, сообщает пресс-служба правительства региона.

«Эти деньги позволят медицинским организациям в условиях экономических санкций приобрести медикаменты по уже заключенным государственным контрактам, сформировать запас на 2022 год», — говорит директор ТФОМС Челябинской области Агата Ткачева.

Ранее медицинские организации уже получали усиленные авансы на покупку медикаментов в условиях пандемии. Такая практика показала свою эффективность.

Теперь, в условиях санкций, благодаря авансу лечебные учреждения смогут закупить лекарственные препараты, реактивы и химикаты, расходные материалы и медицинские изделия, необходимые для оказания высокотехнологичной медицинской помощи.