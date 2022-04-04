Челябинская область получила 5,2 млрд рублей на покупку медикаментов

Это поможет обеспечить стабильную работу больниц

Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Челябинской области получил авансом 5,2 млрд рублей на покупку медикаментов. Средства уже отправлены в медицинские учреждения. Об этом в понедельник, 4 апреля, сообщает пресс-служба правительства региона.

«Эти деньги позволят медицинским организациям в условиях экономических санкций приобрести медикаменты по уже заключенным государственным контрактам, сформировать запас на 2022 год»,

— говорит директор ТФОМС Челябинской области Агата Ткачева.

Ранее медицинские организации уже получали усиленные авансы на покупку медикаментов в условиях пандемии. Такая практика показала свою эффективность.

Теперь, в условиях санкций, благодаря авансу лечебные учреждения смогут закупить лекарственные препараты, реактивы и химикаты, расходные материалы и медицинские изделия, необходимые для оказания высокотехнологичной медицинской помощи.