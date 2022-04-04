«Эти деньги позволят медицинским организациям в условиях экономических санкций приобрести медикаменты по уже заключенным государственным контрактам, сформировать запас на 2022 год», — говорит директор ТФОМС Челябинской области Агата Ткачева.
Ранее медицинские организации уже получали усиленные авансы на покупку медикаментов в условиях пандемии. Такая практика показала свою эффективность.
Теперь, в условиях санкций, благодаря авансу лечебные учреждения смогут закупить лекарственные препараты, реактивы и химикаты, расходные материалы и медицинские изделия, необходимые для оказания высокотехнологичной медицинской помощи.