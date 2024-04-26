Челябинская область получила 36,6 млн рублей на развитие системы долговременного ухода

Это позволит с 1 мая обеспечить уход еще для 50 человек

Челябинская область получила дополнительные средства из резервного фонда правительства РФ на развитие системы долговременного ухода. Деньги — 36,6 миллиона рублей — позволят расширить список тех, кому нужен такой уход.

Напомним, система долговременного ухода — основная часть регионального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография». Система внедряется в Челябинской области с 2022 года в пяти пилотных городах: Златоусте, Озерске, Сатке, Магнитогорске (Правобережном районе) и Челябинске (Центральном, Калининском, Курчатовском и Ленинском районах). Проект позволяет организовать стационарное социальное обслуживание и социальное обслуживание на дому, отвечающее всем современным требованиям.

В комплексных центрах социального обслуживания населения трудоустроены сиделки, должностные обязанности которых — уход за южноуральцами старшего возраста и инвалидами, практически полностью утратившими способность к самообслуживанию. Помощники по уходу приходят на дом каждый день на четыре часа. Все услуги предоставляются бесплатно.

Кроме того, систему долговременного ухода реализуют стационарные учреждения социального обслуживания Южного Урала. Пилотами, внедряющими программу, стали Магнитогорский дом-интернат для престарелых и инвалидов и Озерский дом-интернат для престарелых и инвалидов.

По словам министра соцотношений региона Ирины Буториной, сегодня услуги в рамках системы предоставляются 510 жителям Челябинской области. Выделенные ассигнования позволят обеспечить уход еще 50 гражданам, в первоочередном порядке — участникам специальной военной операции.

«Формирование системы долговременного ухода — это тренд, который задан на федеральном уровне. Это очень серьезные изменения в подходах к оказанию социальных услуг. Назову три базиса, на которых она держится: проактивное выявление граждан, которые частично или полностью утратили способность к самообслуживанию; правильная оценка нуждаемости, чтобы все услуги были подобраны под индивидуальные потребности человека; высокое качество социальных услуг», — отметила Ирина Буторина.

Услуги по уходу в первоочередном порядке предоставляются нуждающимся в социальном обслуживании участникам и инвалидам Великой Отечественной войны и ветеранам СВО.

Добавим, с учетом положительных результатов и высокой востребованности социальных услуг по уходу у населения по решению губернатора Алексея Текслера к 2025 году система долговременного ухода появится в каждом муниципалитете Челябинской области. На эти цели из областного бюджета до 2026 года выделено более 1,6 миллиарда рублей.