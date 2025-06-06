Челябинская область подпишет соглашение с компанией «Россети»

Алексей Текслер провел рабочую встречу с гендиректором ПАО Андреем Рюминым

В Москве состоялась рабочая встреча губернатора Челябинской области Алексея Текслера и генерального директора ПАО «Россети» Андрея Рюмина. Стороны обсудили развитие энергетической инфраструктуры Южного Урала, сообщает пресс-служба правительства региона.

«„Россети“ — наш стратегический партнер. Сегодня мы обсудили дальнейшую реализацию планов развития. Продолжаем работу, подписание соглашения позволит ее усилить», — подчеркнул Алексей Текслер.

В числе приоритетных направлений работы Андрей Рюмин назвал электроснабжение знаковых для региона объектов: челябинского метротрамвая, а также межвузовского кампуса мирового уровня.

«Последние несколько лет мы активно решали вопросы надежности электроснабжения Челябинска и пригородов. Для этого серьезно модернизировали систему управления сетями, ввели новые мощности. Планируем в этом году обеспечить финансирование инвестиционной программы в регионе в объеме 5 миллиардов рублей», — отметил Андрей Рюмин.

Стороны планируют заключить соглашение на 2026—2030 годы, а по нему — в течение пяти лет дополнительно выполнить мероприятия инвестиционной программы на сумму более 5,8 миллиарда рублей и увеличить ремонтную программу сетевого комплекса.

Целевой характер мероприятий по соглашению позволит ПАО «Россети Урал» направить платежи потребителей Челябинской области на реализацию проектов, необходимых региону. В том числе ликвидировать перегруз подстанций «Есаулка» и «Харлуши», модернизировать магистральную подстанцию «Козырево».

Создание сетевой инфраструктуры позволит продолжить жилищное строительство и создавать важные соцобъекты регионального и федерального значения.