Челябинская область подключится к разработке недр на границе с Казахстаном

Совместная добыча ископаемых подтолкнет развитие приграничных территорий

Челябинская область вместе с другими регионами Уральского федерального округа будет осваивать полезные ископаемые на границе с Костанайской областью. Сотрудничество России и Казахстана в этой области накануне обсудили по видеосвязи полномочный представитель президента России в УрФО Владимир Якушев и глава Роснедр Евгений Петров, передает пресс-служба полпреда президента в УрФО.

По словам Евгения Петрова, на границе Костанайской, Челябинской, Курганской и Оренбургской областей расположены значительные запасы полезных ископаемых и совместная работа регионов по их освоению окажет благоприятное воздействие на промышленное и социальное развитие приграничных территорий.

Владимир Якушев выразил готовность оказать помощь в развитии проекта.

«Курганская и Челябинская области являются центрами компетенций по разработке и освоению месторождений полезных ископаемых, обладающими всеми необходимыми знаниями и ресурсами для успешной реализации такого рода проектов. Уверен, что создание совместного промышленно-сырьевого кластера благоприятно скажется на социально-экономическом развитии наших регионов», — сказал полпред.