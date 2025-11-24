Челябинская область поделилась опытом благоустройства на всероссийском форуме

На мероприятии прозвучало множество интересных идей

В Тюмени прошли региональные дни III Всероссийского муниципального форума «Малая родина — сила России», которые были посвящены урбанистике и архитектуре. Глава Коркино Александр Орел поделился с коллегами инновационным опытом благоустройства Молодежного сквера, сообщили организаторы форума.

На региональных днях форума обсудили современные тенденции и инновационные подходы к проектированию, а также интеграцию архитектурных решений, которые улучшают качество жизни горожан. От Челябинской области на форуме присутствовали главы Трехгорного и Коркино Данил Громенко и Александр Орел. Они отметили много интересных идей, которые прозвучали на форуме. Александр Орел, в свою очередь, поделился инновационным опытом, который был реализован в его городе.

«Я раскрыл тему муниципально-частного партнерства при благоустройстве общественных пространств. Рассказал про опыт этого года, когда в Молодежном сквере поселка Первомайский мы провели реновацию. Более 30% расходов на благоустройство — привлеченные средства промышленных предприятий Коркинского округа»,— поделился он.

Успешные практики и инициативы, которые были представлены на форуме в Тюмени, лягут в основу программы III Всероссийского муниципального форума «Малая родина — сила России».

Участники форума также обсудили с представителями Минстроя России федеральные проекты по созданию комфортной городской среды, внедрению цифровых инноваций и другие.