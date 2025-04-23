Челябинская область поделилась лучшими практиками на федеральном форуме

Представители местного самоуправления представили идеи, как улучшить жизнь в российских городах и селах

На II Всероссийском муниципальном форуме «Малая Родина — сила России», прошедшем 21-22 апреля в Москве по поручению президента Владимира Путина, Челябинская область представила передовой опыт развития городской среды, сообщает сайт правительства Челябинской области.

Форум собрал около 4000 участников со всей страны: представителей местного самоуправления, федеральных и региональных органов власти, экспертов, лидеров общественных организаций и профессиональных сообществ.

Делегацию Челябинской области, в которую вошли главы 41 муниципального образования, возглавил заместитель губернатора Роман Воллерт.

«Форум „Малая Родина — сила России“ показал, насколько важен обмен опытом между регионами для решения общих задач развития. Проекты, представленные Челябинской областью, наглядно иллюстрируют наш подход к созданию современных, комфортных и привлекательных для жизни городов, способствующих притоку инвестиций и развитию человеческого капитала», — сказал Роман Воллерт.

Две компании-застройщика, «Эльтаун Девелопмент» и «АПРИ», представили на форуме опыт Челябинской области в создании благоприятной среды для жизни, отдыха и спорта. Жилой комплекс «Город Эльтаун», представленный в треке «Комфортная среда обитания», неоднократно становился победителем федеральных конкурсов, повышая имидж региона. За несколько лет более 200 делегаций посетили Челябинскую область, чтобы изучить опыт создания «Города Эльтаун».

«Создание городов-спутников с развитой инфраструктурой, красивыми улицами и общественными пространствами станет важным и значимым шагом к улучшению качества жизни и поможет удержать талантливых людей на Родине. Мы стремимся к тому, чтобы наши потомки гордились городами, в которых живут», — рассказал генеральный директор Группы компаний «Эльтаун Девелопмент» Андрей Курбацких.

Организация «АПРИ» представила опыт развития спорта и туризма.

«В мультикурорте ФанПарк мы постарались охватить как можно больше спортивных направлений: сноуборд, горные лыжи, летние виды активного отдыха. Яхт клуб с собственным флотом. Также реализуется масштабный проект водного комплекса: аквапарк общей площадью 14 000 кв. м. со всесезонным бассейном и современной спа-зоной. А парк развлечений насчитывает более 40 аттракционов», — отметил главный архитектор ПАО «АПРИ» Павел Крутолапов.

На форуме широко обсуждались вопросы развития муниципальных образований, обмена опытом между регионами, и участники активно делились практиками и идеями по улучшению жизни в российских городах и селах. Форум был организован Всероссийской ассоциацией развития местного самоуправления (ВАРМСУ) при поддержке администрации президента РФ.