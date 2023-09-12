Челябинская область поддерживает 40 воинских подразделений, находящихся в зоне СВО

Также продолжается работа по восстановлению подшефных территорий Донбасса

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер встретился с замруководителя исполкома Народного фронта Борисом Подольным и военно-политическим блогером, журналистом Юрием Подолякой. Губернатор рассказал о поддержке, которую военнослужащие и жители Донбасса получают от региона. Подробности сообщили в пресс-службе областного правительства.

Алексей Текслер напомнил гостям о полевом лагере, который регион построил для мобилизованных, и новом здании Единого центра поддержки и реабилитации военнослужащих.

«На постоянной основе оказываем всю необходимую помощь частям, где наши ребята служат. Основная — это 90-я танковая дивизия. Держим связь с руководством, ежемесячно по заявкам передаем все, что нужно. В целом порядка 40 воинских подразделений, кому мы оказываем помощь», — сказал глава региона.





Губернатор отметил, что из Челябинской области регулярно выезжают гуманитарные конвои для жителей новых территорий. Южный Урал помогает двум подшефным территориям — городу Ясиноватая и Волновахскому району ДНР.

«Мы — один из немногих регионов, у кого две территории. В Ясиноватой мы жителям помогаем зиму проходить: окна поменяли, скважины сделали, генераторы поставили. Единиц двадцать техники приобрели, в первую очередь коммунальной. Восстановили много объектов социальной инфраструктуры, в том числе две школы, два детских сада, в этом году дороги сделали и два МФЦ. В Волновахе у нас знаковый объект — храм восстановили, также дороги с освещением сделали, три детских сада, школу. Волноваха, конечно, сильно разрушена была, но постепенно жизнь возвращается», — рассказал губернатор.

Борис Подольный на встрече поделился успехами проекта «Все для Победы», в рамках которого помогают Донбассу и воинским подразделениям на передовой. Народный фронт держит связь с военнослужащими, поэтому груз формируется по их просьбам.





Бойцам отправляют оборудование: тепловизоры, квадрокоптеры, противодроновые ружья, рации, бинокли, аккумуляторы и электрогенераторы. Также военнослужащие получают от Южного Урала продукты, одежду и амуницию, средства личной гигиены, медикаменты, спальники и тепломатрасы.

Юрий Подоляка представил собеседникам проект «Киноуроки в школах России», который поможет сформировать поколение выпускников, воспитанных на добрых делах героев фильмов.





Напомним, ранее Челябинская область помогла открыть первый МФЦ в подшефной Ясиноватой. На прошлой неделе отделение распахнуло двери для горожан.