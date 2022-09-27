Губернатор Челябинской области встретился с президентом Туркменистана

Стороны расширяют логистическое взаимодействие

Делегация Челябинской области работает в Ашхабаде. В рамках расширенного визита губернатор Алексей Текслер встретился с президентом Туркменистана Сердаром Бердымухаме‌довым. Стороны обсудили развитие и укрепление сотрудничества по экономическим и культурно-гуманитарным вопросам, сообщили в пресс-службе правительства региона.

Алексей Текслер поздравил Сердара Бердымухаме‌дова с Днем независимости Туркменистана, пожелал успехов дружественному народу и руководству страны. Далее руководители обсудили экономическое взаимодействие. Глава Челябинской области отметил, что регион входит в четверку по России по объему товарооборота с Туркменистаном.

«Мы одни из лидеров в стране по взаимодействию с республикой. Но стараемся это сотрудничество расширять. В состав нашей делегации вошли представители ведущих южноуральских предприятий. Вчера и сегодня вопрос нашего взаимодействия обсуждали на уровне министерств республики и наших компаний. Президенту Туркменистана я рассказал о возможностях нашего региона. Договорились о том, что усилим взаимодействие, соответствующие поручения будут даны ответственным руководителям. Уверен, мы сможем найти дополнительные возможности нашего сотрудничества», — подчеркнул Алексей Текслер.

Также обсудили логистическое взаимодействие.

«Восточная часть транспортного коридора «Север — Юг» проходит через Туркменистан, а Челябинская область, в свою очередь, находится на границе с Казахстаном. Этот коридор очень удобен для того, чтобы в целом в восточную часть нашей страны доставлять товары из Индии и Китая через Иран и Туркменистан. Для наших производителей это прямой логистический путь на рынки Центральной Азии», — пояснил Алексей Текслер.

Через месяц делегация от Челябинской области будет участвовать в профильной выставке и конференции, посвященной развитию нефтегазовой отрасли.

Также стороны обсудили культурное и гуманитарное сотрудничество. В Ашхабаде с большим успехом прошли гастроли ансамбля танца «Урал».

Алексей Текслер поблагодарил Сердара Бердымухамедова за развитие русского языка в республике. В рамках визита челябинская делегация передала школьным библиотекам Туркменистана более тысячи книг на русском языке.