Челябинскую область посетят звездные блогеры

Регион победил в конкурсе "Россия - страна возможностей"

Участники проекта «ТопБЛОГ» президентской платформы «Россия — страна возможностей» посетят Челябинскую область и снимут о ней фильм. Визит инфлюенсеров стал главным призом за победу в конкурсе среди российских регионов на право участия в финальном мероприятии «ТопБЛОГ» — блог-туре. В рамках блог-тура наставники и победители конкурса проведут тематические встречи, автограф-сессии и мастер-классы для жителей Челябинской области. Они посетят озеро Тургояк, национальный парк Таганай и другие достопримечательности региона.

«Регионы-победители были выбраны в трех категориях. Челябинская область одержала победу в номинации «Субъекты РФ с численностью населения от 1 млн и выше. Победителей выбирал экспертный совет, в состав которого вошли блогеры, представители партнеров проекта „ТопБЛОГ“, финалисты конкурса „Мастера гостеприимства“ и профильные эксперты. Совет анализировал заявки от регионов, оценивал предлагаемые туристические маршруты и, в целом, концепции путешествий», — рассказал генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров.

Напомним, «ТопБЛОГ» — проект, где каждый может получить навыки успешного ведения соцсетей и попробовать стать блогером. Самые активные «топблогеры» смогут участвовать в коллаборациях с блогерами-экспертами, получат статус амбассадора бренда, создадут профессиональное портфолио.

Помимо Челябинской области в число абсолютных победителей вошли еще четыре региона. Республика Коми и Республика Карелия набрали наибольшее количество баллов среди территорий с населением от 500 тыс. до 1 млн. А Камчатский край и Магаданская область выиграли в номинации «Субъекты РФ с численностью населения до 500 тыс.».