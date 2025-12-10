Челябинская область пережила самую холодную ночь с начала зимы

Температура опустилась ниже −30 градусов

Минувшей ночью, 10 декабря, температура в Челябинской области местами опустилась до −32 градусов, сообщили в областном Гидрометеоцентре. Это минимум с начала зимы.

«Температура воздуха в начале ночи составила −23…−28 градусов, в низинах — до −32. К утру в северной половине −15…−21 градус, в южной — до −27»,— рассказали синоптики.

Осадков не было, но благодаря прошедшим в понедельник, 8 декабря, снегопадам высота снежного покрова на севере составляет до 15 сантиметров, на юге — около 4 сантиметров.

Сегодня арктический антициклон покинет Челябинскую область, уйдя на север Казахстана. На севере области температура поднимется до −5, на остальной территории будет около −10 и чуть ниже.

В последующие дни температура воздуха продолжит подниматься до слабоотрицательных значений, но оттепелей не будет. С потеплением в регион вернутся осадки и сильный ветер.

Благодаря морозам, хоть и непродолжительным, на реке Юрюзани начался ледостав. В этом году он «опоздал» почти на месяц: обычно река скована льдом уже в ноябре.

Из-за утренних морозов на юге Челябинской области сегодня отменили очные занятия в школах.