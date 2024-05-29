Челябинская область передала военнослужащим крупную партию оборудования

Оно закуплено с учетом текущих потребностей бойцов

Челябинская область отправила в зону специальной военной операции крупную партию спецгруза. В посылках — квадрокоптеры с тепловизором, моторные лодки, средства связи, антидроновые системы и многое другое. Как сообщили в пресс-службе регионального министерства общественной безопасности, все оборудование поставляется подразделениям с учетом текущих потребностей.

«Министерство находится в постоянном контакте с командованием воинских частей, выполняющих задачи в зоне СВО. Поставляемое оборудование отражает потребность военнослужащих в конкретный момент и приобретается по просьбам командования», — уточнила министр Светлана Костина.

Она подчеркнула, что по поручению губернатора Алексея Текслера обеспечение бойцов всем необходимым является первостепенной задачей.

Оборудование получили военнослужащие подразделений и частей 90-й танковой дивизии, подразделений морской пехоты, разведки и других. Ребята поблагодарили за доставленный груз и пообещали скоро вернуться с победой.